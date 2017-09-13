В Свердловской области утонули два рыбака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Двое рыбаков погибли в Свердловской области на Черноисточинском пруду, сообщил в среду РИА Новости руководитель следственного отдела по Пригородному району регионального СУ СК РФ Вадим Белкин.

По его словам, трагедия произошла 12 сентября. По факту ведется доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало утопление.

"Они находились на рыбацкой базе. Затем втроем на моторной лодке отправились на противоположный берег, чтобы взять алкоголь в магазине. На обратном пути лодка налетела на волну и перевернулась. Двое 43-летних мужчин погибли. Третий ухватился за канистру и был подобран оказавшимся рядом рыбаком", — сказал Белкин.