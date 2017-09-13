В Перми нашли мертвым больного диабетом подростка, который ушел из дома

УФА, 13 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Тело пропавшего подростка, который со слов матери был болен сахарным диабетом и ушел из дома без необходимых лекарств, нашли в пермской реке Чусовая, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Пермскому краю.

Семнадцатилетний школьник из Перми ушел из дома 4 сентября в школу, но на уроках не появился. С заявлением о пропаже сына обратились его родители. В поисках подростка участвовали правоохранители и волонтеры. Мать мальчика рассказала агентству, что ее сын болеет сахарным диабетом и ему постоянно требуется инсулин, при этом он не взял с собой необходимые лекарства.

"В Орджоникидзевском районе города Перми в реке Чусовая в районе Чусовского моста сотрудниками полиции и волонтерами в ходе поисковой операции, организованной в рамках доследственной проверки, найдено тело 17-летнего юноши", — говорится в сообщении следователей края.

Судебно-медицинские эксперты установят причину смерти подростка, назначены анализы. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Ранее мама подростка заявляла агентству, что причиной ухода из дома ее сына может быть конфликт в новой школе, их семья недавно переехала в Пермь из Екатеринбурга.