ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Жительницу Сургута Веру Хомич доставили в Россию из Турции, где она неделю пробыла в больнице в связи с проблемами со здоровьем, сообщает пресс-служба страховой компании "Согласие".

Накануне возвращения в Россию, на 10-й день отдыха в Турции, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Как рассказали РИА Новости родственники россиянки, у пенсионерки поднялось давление, вырос уровень сахара в крови, она не могла самостоятельно передвигаться. Кроме того, турецкие врачи обнаружили у нее жидкость в легких. В больнице в Анталье женщина провела более недели.

"На данный момент туристка из России под наблюдением медицинских работников доставлена на родину. Решение о возможности перелета принимает лечащий врач, основываясь на медицинских показаниях. Разрешение было получено", — говорится в сообщении страховой компании.

Это не первый несчастный случай, произошедший в Турции с туристами из Сургута в текущем году. В конце августа в московской клинической больнице имени С. С. Юдина скончалась впавшая в кому из-за инфаркта Кристина Максимюк, а в середине мая черепно-мозговую травму на отдыхе получил Иван Цивка, который вскоре был доставлен для лечения в ХМАО.