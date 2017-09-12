В Самаре из торгового центра эвакуировали посетителей после звонка анонима

САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Посетителей эвакуировали из торгового центра "Аврора" в Самаре, на месте дежурит полиция, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Были эвакуированы сегодня вечером посетители из ТЦ "Аврора" в Самаре. Сейчас по данному факту проводится проверка. Личность звонившего устанавливается", — сообщил собеседник агентства.

По информации источника, на месте дежурит полиция. Количество эвакуированных посетителей не сообщается.

Серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, посетители были эвакуированы из шести ТЦ в Самаре. Кроме ТЦ "Аврора" эвакуация проводилась в ТК "Маяк", "Парк Хаус", "Русь-на-Волге", "Опера" и "Вива-Лэнд".