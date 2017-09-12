В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Женщина погибла под колесами электропоезда в районе станции "Электрогорск" Горьковского направления Московской железной дороги, сообщает Московское СУ на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня в 19 часов 20 минут на перегоне станций "14 км — Электрогорск" смертельно травмирована уроженка Электрогорска 1972 года рождения электропоездом сообщением "Москва — Электрогорск", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, по факту гибели женщины проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.