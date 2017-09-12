Замглавы СПЧ считает пожизненный срок для "тверского стрелка" заслуженным

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров считает пожизненное лишение свободы заслуженным наказанием для Сергея Егорова, убившего в июне в Тверской области девять дачников.

Во вторник Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному заключению. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Суд также обязал "тверского стрелка" выплатить родственникам его жертв около 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

"Если не было смягчающих обстоятельств каких-то экстраординарных, если он психически вменяем, то я считаю, что это заслуженное наказание", — сказал Бобров РИА Новости.

Осужденные к пожизненному заключению, по его словам, не могут выйти на свободу по амнистии, она не касается особо тяжких составов преступлений.

"Оно (преступление Егорова — ред.) больше, чем особо тяжкое. Эти не подпадают под амнистию ни под какую и еще не подпадали, насколько я знаю", — сказал правозащитник в ответ на вопрос о том, может ли человек, совершивший подобное преступление, рассчитывать на амнистирование.

Вместе с тем, Бобров уточнил, что приговоренный к пожизненному заключению может быть помилован.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.