Суд продлил арест семи фигурантов дела о погроме на Хованском кладбище

Вячеслав Бочарников - один из фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище в Пресненском суде Мосвкы

Вячеслав Бочарников - один из фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище в Пресненском суде Мосвкы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 14 декабря арест семи фигурантов дела о "побоище" на Хованском кладбище в Москве, в частности, продлен арест главы территориального отделения №3 ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

"Решением Мосгорсуда до 14 декабря 2017 года продлен срок содержания под стражей в отношении Бориса Рудакова, Вячеслава Серова, А.А. Хаджиханова, Зелимхана Хамзатханова, Юрия Чабуева, Лечи Яхъяева, Элихана Яхъяева", — сказал представитель суда Кирилл Рябчиков.

Чабуеву, который руководил подразделением "Ритуала", обслуживающим Хованское кладбище, вменяется убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, незаконный оборот оружия и хулиганство.

Чабуев вину не признал, ранее заявив в суде, что "действовал в интересах москвичей". Как отметили его адвокаты, чиновник, находившийся на кладбище по своим должностным обязанностям, всячески пытался остановить конфликт, в том числе путем обращения в правоохранительные органы. Защита просила избрать их доверителю любую меру пресечения, кроме заключения под стражу.