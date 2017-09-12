Обвинение довольно пожизненным сроком "тверскому стрелку"

ТВЕРЬ, 12 сен — РИА Новости. Прокурор выразил удовлетворение в связи с приговором 45-летнему Сергею Егорову, осужденному пожизненно за убийство девяти дачников.

Во вторник Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному заключению. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

"(Обвинение) довольно (приговором), потому что он соответствует в прениях сторон позиции обвинения", — сказала журналистам помощник прокурора Пролетарского района Твери Наталья Пахомова.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.