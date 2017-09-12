"Тверского стрелка" обязали выплатить семьям жертв 10,5 миллиона рублей

ТВЕРЬ, 12 сен – РИА Новости. Тверской областной суд обязал Сергея Егорова, убившего девять дачников, выплатить родственникам его жертв около 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исковые требования потерпевших удовлетворить", — сказала судья Елена Мордвинкина.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.