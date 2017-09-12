Суд отказался взыскать миллион рублей в пользу основателя GayRussia

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник отклонил иск основателя проекта GayRussia Николая Алексеева к "Новой газете" с требованием опровержения утверждения о его связи с якобы имеющими место преследованиями геев в Чечне, а также компенсации в 1 миллион рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Исковые требования Николая Алексеева были оставлены без удовлетворения", — сказала представитель суда. Суд во вторник огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока не известны.

Истец ранее пояснил РИА Новости, что обратился в суд, так как в статье издания утверждается, что волну насилия спровоцировали поданные ЛГБТ-активистами уведомления о проведении акций.

В "Новой газете" в ответ удивились претензиям Алексеева и отсутствием солидарности в рядах активистов ЛГБТ.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова в беседе с РИА Новости напомнила, что вопрос о геях в Чечне изначально был поднят после заявки GayRussia на проведение гей-парада на Северном Кавказе, после чего, по сведениям газеты, начались репрессии.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Девятнадцатого апреля в ходе приема в Кремле Рамзан Кадыров заверил президента Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.

Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.