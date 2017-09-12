Генерал ФСБ отметил сезонность анонимных звонков с угрозами взрывов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Количество анонимных телефонных сообщений о минировании различных объектов в России увеличивается к осени; каждое из них требует серьезного внимания правоохранительных органов и специальных служб, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Серия анонимных звонков о минировании зданий различного назначения зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах; людей эвакуировали, правоохранительные органы проводили проверки.

"Период увеличения количества анонимных звонков — это сентябрь-октябрь — период, когда люди возвращаются из отпусков. Очень много обычно звонков со стороны детей: контрольные не хотят писать — все школы заминированы. По опыту могу сказать: сентябрь для такого явления характерен. Но к этим вещам надо относиться крайне серьезно, потому что после энного количества звонков на несуществующую тему "Волки!" реальные волки могут действительно появиться в самом неожиданном месте. То есть несмотря ни на что надо внимательно проверять каждый такой сигнал", — заявил РИА Новости во вторник Михайлов.

По его словам, "надо иметь в виду, что как только мы начинаем озвучивать такого рода факты, то сразу идет клонирование этого процесса — многие подхватывают и по этой кальке начинают звонить".

"С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в обществе сейчас повышенная турбулентность в связи со многими аспектами: социальное напряжение; результаты прошедших выборов кому-то не понравились и еще какие-то вещи. Это все один к одному. Плюс ко всему активность солнца. Естественно, психически больные люди очень активно включаются в эту тему", — сказал эксперт.

Он полагает, что массовые анонимные сообщения о минировании объектов в разных городах России не являются согласованной акцией террористов либо элементом проведения антитеррористических учений.

"Конечно, мы можем выстраивать любые конспирологические версии, но я глубоко убежден, что это, наверное, такой признак вхождения в осенне-зимний период. Не случайно об этом говорю, потому что еще во времена КГБ мы вынуждены были реагировать на подобного рода, так сказать, угрозы", — отметил Михайлов.

Он уточнил, что в настоящее время многое вписывается в экстремистско-террористическую активность, так как задача любого террориста — создать в обществе ощущение угрозы.

"Так что на эти факты, с одной стороны, надо серьезно реагировать, а с другой — понимать сезонный характер явления. Серьезность заключается в том, что массовые звонки могут носить отвлекающий характер с целью растянуть силы и средства правоохранительных органов для проверки этих материалов", — заключил генерал.