Урин: расследовать дела, подобные делу Серебренникова, можно в ином порядке

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Государство имеет право контролировать финансовые средства, но дела, подобные делу о мошенничестве, в рамках которого режиссер Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест, можно рассматривать в ином порядке, такое мнение высказал журналистам во вторник гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Басманный суд Москвы поместил Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Урин ранее рассказал, что вопрос о сроках выхода спектакля "Нуреев" должен был решиться после встречи с Серебренниковым в сентябре.

"Моя позиция достаточно известна, я ее практически по любому поводу говорю. Я считаю, все, что касается этого дела, государство имеет полное право контроля за финансовыми средствами, но неоднократно, в том числе и президент, говорили, что такого рода дела могли бы расследоваться в чуть-чуть другом порядке. Не надо сажать людей, а должно идти абсолютно нормальное следствие", — сказал Урин. Он выразил сожаление по поводу того, что сейчас Серебренников лишен возможности работать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сама по себе принадлежность к деятелям культуры не должна становиться причиной освобождения от ответственности. При этом, по словам российского лидера, если бы власти хотели ограничить деятельность Серебренникова, то ему бы не выделялись немалые госсредства — "никакой цензуры, никакого давления — ничего нет".