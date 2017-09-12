В Москве в ДТП с участием пьяного полицейского погиб мотоциклист

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мотоциклист погиб в Москве в ДТП с участием пьяного полицейского за рулем автомобиля, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, авария произошло 6 сентября на эстакаде на Можайском шоссе.

"Сотрудник полиции, управляя автомобилем марки Ford Mondeo в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с мотоциклом марки Honda VER800. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных повреждений скончался на месте, а водитель иномарки был доставлен в больницу, где сейчас проходит курс лечения", — сказала Иванова.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, допрашивает очевидцев. После улучшения состояния здоровья водителя автомобиля с ним также будут проведены следственные действия.