В Сочи экстренно сел самолет "Тель-Авив - Москва"

Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото

Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту "Тель-Авив — Москва", приземлился на запасном аэродроме Международного аэропорта Сочи из-за резкого ухудшения самочувствия одной пассажирки рассказали РИА Новости в пресс-службе компании-перевозчика.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс СУ507 по маршруту "Тель-Авив — Москва", приземлился во вторник в 15.10 на запасном аэродроме Международного аэропорта Сочи. Посадка прошла в штатном режиме.

"Причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одной пассажирки. Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встретили медицинская бригада аэропорта и машина городской службы скорой медицинской помощи. Женщина была снята с рейса, ей была оказана помощь, она госпитализирована в больницу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".

Самолет возобновил путешествие по своему маршруту в 16.30, добавили в пресс-службе.