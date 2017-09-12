В Калининграде двое осужденных зашили себе рты в знак протеста

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Двое осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии №9 в Калининграде, зашили себе рты в знак протеста против действий администрации, сообщили журналистам в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.

"Двое осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, выражая протест против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства. Поведение осужденных носит демонстративно-шантажный характер и направлено на дестабилизацию деятельности учреждения", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что нанесенные осужденными повреждения не представляют опасности для жизни и здоровья, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В управлении ФСИН добавили, что осужденные отбывают наказание за тяжкие преступления и неоднократно нарушали порядок отбывания наказания. Один из них, находясь в штрафном изоляторе, напал на сотрудника колонии, за что судом был привлечен к уголовной ответственности, пояснили в УФСИН.

"Следственное управление проводит процессуальную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИК", — сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

В пресс-службе управления ФСИН отметили, что учреждение посетили представители региональной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, аппарата уполномоченного по правам человека в Калининградской области, общественного совета при региональном УФСИН, которые также выясняют обстоятельства и причины произошедшего.