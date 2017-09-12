ПЯТИГОРСК, 12 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не исключает, что атака "телефонных террористов" проводилась из-за рубежа, сообщается на сайте главы региона.

Прокуратуры Ставрополья сообщила во вторник, что следователи возбудили уголовное дело после 42 ложных сообщений о взрывных устройствах в Ставрополе. Установлено, что все они поступили с одного номера телефона, отмечает прокуратура.

"Не исключено, что телефонная атака проводилась не с территории России. Но я уверен, что организаторов масштабного хулиганства найдут, и они ответят перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – ред.), ведутся оперативно-розыскные действия", — приводятся слова губернатора на сайте.

По его словам, хотя ни в одном случае угроза не подтвердилась, сотрудники сил правопорядка проводят полный комплекс необходимых мероприятий.

"Прошу всех земляков сохранять спокойствие и быть бдительными. Уж точно не стоит пересылать знакомым и незнакомым людям сообщения о том, что что-то "заминировано". Это помогает преступникам добиться их цели — посеять неуверенность и панику, и тоже предполагает меру ответственности — как заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — отметил Владимиров.