Медики рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ЧП в Балашихе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мальчик, пострадавший при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

© Фото : предоставлено МЧС России по Московской области Обрушившийся кинотеатр в Балашихе реконструировали незаконно

"Мальчик в крайне тяжелом состоянии, сейчас находится в реанимации… у него раздроблены кости ступней, впереди множество операций", — сказал собеседник агентства.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в Балашихе 8 сентября. По данным МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек. Пять человек были госпитализированы в городскую больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Среди них был ребенок, получивший сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу Рошаля в Москве, сообщил замглавврача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз.