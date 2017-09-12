МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мальчик, пострадавший при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в Балашихе 8 сентября. По данным МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек. Пять человек были госпитализированы в городскую больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Среди них был ребенок, получивший сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу Рошаля в Москве, сообщил замглавврача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз.