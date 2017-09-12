С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга во вторник отпустил под домашний арест начальника лаборатории, в которой, предположительно, была изготовлена бомба, взорвавшаяся в руках студента, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации 17-летнего молодого человека от дома 4 по проспекту Кима. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как следует из материалов дела, пострадавший является студентом химического факультета Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Он получил тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, травму глаз, были ампутированы кисти обеих рук. В ходе его допроса в больнице следователи выяснили, что бомба была изготовлена в лаборатории, расположенной в помещении ЗАО "Инновационные технологии C&C" на набережной реки Смоленки. Гендиректор компании Василий Кирьянов и начальник лаборатории Дмитрий Довга были арестованы. Мера пресечения Кирьянову впоследствии была изменена на домашний арест.

"(Суд) отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Довги… По ходатайству адвоката, Довге избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что уголовное дело 31 августа поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Оба фигуранта дела полностью признают свою вину и ходатайствуют об особом порядке судебного разбирательства.