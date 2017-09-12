В Стерлитамаке эвакуировали банк из-за забытой клиенткой сумки

УФА, 12 сен – РИА Новости. Отделение банка эвакуировали в башкирском Стерлитамаке из-за сумки, забытой клиенткой, сообщил РИА Новости представитель городской полиции.

"В полицию поступил звонок об обнаружении бесхозной сумки в отделении одного из банков в городе Стерлитамак. На место выехали специалисты, где выяснилось, что это обычная дамская сумка, забытая клиенткой банка. Несколько человек, находившихся в банке, были эвакуированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, владелица сумки установлена — она сама вернулась в банк за забытыми вещами.

Накануне в Уфе и Стерлитамаке из-за ложного сообщения о взрывных устройствах были эвакуированы тысячи человек из нескольких торговых центров.