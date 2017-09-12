В Челябинске автобус с детской футбольной командой столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Два ребенка из состава детской футбольной команды пострадали, по предварительным данным, при столкновении заказного микроавтобуса с грузовиком и легковым автомобилем на Троицком тракте в Челябинске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Всего в микроавтобусе находились 17 детей в возрасте 13-16 лет – детская футбольная команда из Златоуста.

ДТП произошло по вине водителя грузовика МАЗ, не соблюдавшего дистанцию, сообщило новостное агентство Chelyabinsk.ru со ссылкой на ГИБДД региона.