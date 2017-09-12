ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Жительница Ярославской области признана виновной в гибели двух своих маленьких дочерей от отравления угарным газом и приговорена к двум годам двум месяцам условно, сообщило СУСК РФ по региону во вторник.

Возгорание в квартире одного из домов в городе Тутаев произошло 5 апреля вечером. В результате пожара погибли две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Двадцатилетняя мать оставила детей одних, открутив ручки с окна и балконной двери, чтобы дочери не смогли выпасть. При этом женщина оставила в свободном доступе спички и зажигалки, прекрасно понимая, как считает следствие, что дети могут ими воспользоваться.

"Дети, играя, воспользовались ими и подожгли разбросанные по комнате вещи. Смерть девочек наступила от острого отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Случившаяся трагедия показала, что мать не заботилась о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, отмечает следствие.

В сообщении отмечается, что мать не следила за внешним видом дочек, не занималась их воспитанием, оставляла их на целый день одних без продуктов питания в запертой квартире, при этом не стремилась устроить их в детский сад. На момент пожара квартира находилась в антисанитарном состоянии, а дети были голодны, отмечают следователи.

"Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.