Пермский вокзал возобновил работу после проверки из-за анонимного звонка

ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Вокзал "Пермь 2" возобновил работу в обычном режиме после проверки из-за сообщения о минировании, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости сотрудник одной из оперативных служб на месте происшествия.

Днем во вторник полиция эвакуировала пассажиров с железнодорожного вокзала, здание было закрыто. Пассажиры ждали поезда на привокзальной площади. На перрон по одному впускали только тех пассажиров, чей поезд отправлялся.

Сейчас пассажиров запустили на вокзал.

"Ничего не обнаружено. Можете смело идти", — сказал собеседник агентства.

"Сотрудников просим занять свои места. Вокзал работает в обычном режиме", — сообщили по громкой связи.

Полицейский на месте подтвердил РИА Новости, что вокзал в Перми ранее эвакуировали из-за анонимного звонка о бомбе. "Да, поступил анонимный звонок", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли поступил анонимный звонок о бомбе.

Сегодня в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Следим за ситуацией. pic.twitter.com/iLRko0ZDJW — Пермь Активная (@Permactive) 12 сентября 2017 г.

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