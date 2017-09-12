Пермский вокзал возобновил работу после проверки из-за анонимного звонка

ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Вокзал "Пермь 2" возобновил работу в обычном режиме после проверки из-за сообщения о минировании, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости сотрудник одной из оперативных служб на месте происшествия.
Сейчас пассажиров запустили на вокзал.
"Ничего не обнаружено. Можете смело идти", — сказал собеседник агентства.
"Сотрудников просим занять свои места. Вокзал работает в обычном режиме", — сообщили по громкой связи.
Полицейский на месте подтвердил РИА Новости, что вокзал в Перми ранее эвакуировали из-за анонимного звонка о бомбе. "Да, поступил анонимный звонок", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли поступил анонимный звонок о бомбе.
Сегодня в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.— Пермь Активная (@Permactive) 12 сентября 2017 г.
Следим за ситуацией. pic.twitter.com/iLRko0ZDJW