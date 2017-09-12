СК проводит проверку после гибели младенца в больнице Ульяновска

САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного в больнице Ульяновска, сообщил РИА Новости старший помощник СУСК по региону Александр Сорокин.

"Проводится проверка по факту гибели младенца, назначены необходимые экспертные исследования. Пока точно не установлено, отчего наступила смерть — родился ли ребенок мертвым или умер после рождения", — сказал собеседник агентства.

По информации министерства здравоохранения Ульяновской области, инцидент произошел в понедельник в городской клинической больнице №1. Как отметили в ведомстве, у пациентки была зафиксирована внутриутробная смерть плода в результате преждевременных родов на 32 неделе.

Машина скорой помощи в понедельник доставила женщину в родильное отделение городской больницы №1. Медики провели экстренные роды. Как отметили в Минздраве региона, причина гибели плода будет установлена после проведения патолого-анатомического исследования. Состояние пациентки оценивается врачами как удовлетворительное.

"По факту гибели плода будет проводиться проверка. По результатам будут приняты соответствующие меры", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова.

Ранее сообщалось, что СК по Ульяновской области возбудил дело по факту смерти в больнице беременной женщины. По данным СК, 27-летняя женщина умерла 5 сентября в стационаре гинекологического отделения больницы, расположенной в Ульяновске. Пациентка была госпитализирована в лечебное учреждение 2 сентября.