В Новокузнецке вынесли приговор поджигательнице уличного пианино

КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Суд в Новокузнецке признал 18-летнюю местную жительницу виновной в вандализме — поджоге установленного в сквере пианино — и приговорил ее к 260 часам обязательных работ с компенсацией причиненного ущерба, сообщили РИА Новости во вторник в главке МВД по Кемеровской области.

В конце июля две девушки совершили поджог пианино в "Арт-сквере" на улице Кирова. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, злоумышленниц объявили в розыск. Через несколько дней в отдел полиции пришла 40-летняя горожанка со своей 17-летней дочерью. Женщина пояснила, что увидела в интернете видеоролик, на котором две девушки подожгли пианино. В одной из них она опознала своего ребенка и привела ее в полицию.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних опросили девушку, которая оказалась студенткой одного из местных техникумов. По ее словам, всю ночь, пока мама отсутствовала дома, она гуляла с подругой по городу. Они пришли в городской сквер, где подруга совершила поджог пианино. Сама она в это время снимала происходящее на телефон. Сотрудники полиции доставили в отдел и вторую участницу происшествия — 18-летнюю безработную горожанку.

"Стражи порядка установили, что именно она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог пианино. Поджигательница стала фигуранткой уголовного дела. Доказательства, собранные дознавателем, судом были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. По решению суда ей назначено 260 часов обязательных работ. Кроме того, она должна возместить причиненный ущерб в размере 26,5 тысячи рублей", — уточнили в ГУ МВД.

Пресс-служба мэрии Новокузнецка ранее сообщила, что в "Арт-сквере" появилось новое пианино, которое на собственные деньги установил узнавший о происшествии местный житель Александр Батурин. По данным городской администрации, неравнодушные жители раскрасили новое пианино "веселыми котами".