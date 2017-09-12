Суд признал законным увольнение отца полковника Захарченко из МИА-банка

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал законным увольнение отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора из банка "Московское ипотечное агентство" (МИА-банк) и отказался восстанавливать его на работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск отклонить", — сказала судья.

Виктор Захарченко подал в суд иск к МИА-банку о восстановлении на работу в связи с увольнением по инициативе работодателя, он считает, что был уволен с нарушениями Трудового кодекса России. Отец скандально известного полковника МВД, как и его адвокаты, в рассмотрении иска не участвовали.

Из оглашенного в суде иска Виктора Захарченко следует, что он был принят на работу в банк для развития межбанковского сотрудничества и на условии свободного графика работы, а уволен после появления в СМИ информации об уголовном преследовании сына.

Представитель МИА-банка в суде пояснил, что Захарченко-старший был принят на работу в июле 2014 года и был ознакомлен с правилами внутреннего распорядка, который "никакого свободного распорядка в отношении Захарченко" не устанавливал. "Сотрудниками банка в сентябре 2016 года были зафиксированы прогулы истца", — рассказал в суде юрист банка, объясняя увольнение.

Виктор Захарченко находится под стражей, ему вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.

Бывшему председателю правления МИА-банка — Владимиру Корьевкину, как и занимавшему ранее аналогичную должность Сергею Грибу, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший, вменяется соучастие в растрате.

Корьевкин, как и Захарченко-старший, содержится в следственном изоляторе. Его супруга — Юлия Маркус – по-прежнему работает в указанном банке и с сентября 2014 года занимает пост заместителя гендиректора. Ее следствие планирует допросить в качестве свидетеля.

Другой экс-председатель банка — Сергей Гриб — арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.