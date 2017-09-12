Во Владимире в ДТП с участием шести машин погибли два человека

РЯЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Грузовик МАЗ столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и фургоном во Владимире, два водителя погибли, сообщает во вторник региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник около 8.30 мск на регулируемом перекрестке у дома №6 по Московскому шоссе.

"Произошло столкновение грузовика Mercedes-Benz-814 под управлением водителя 1979 года рождения с автомашиной "МАЗ". После чего произошло столкновение автомашины "МАЗ" с кроссоверами Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и автомобилем "Лада Приора", после этого грузовик "МАЗ" совершил опрокидывание на фургон Ford Transit под управлением водителя 1971 года рождения, находящимся на полосе встречного движения", — говорится в сообщении.

По данным полиции, погибли водители Mercedes-Benz и Ford Transit.

Информация об остальных пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели и медики.