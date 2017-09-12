В Москве неизвестный ранил ножом фельдшера скорой

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестный ранил ножом у больницы на Ленинском проспекте в Москве фельдшера скорой помощи, следователи организовали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.
"По факту нападения на фельдшера скорой помощи в центре столицы проводится доследственная проверка", — сказала она.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливаются личность и местонахождение нападавшего.