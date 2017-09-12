В Москве неизвестный ранил ножом фельдшера скорой

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестный ранил ножом у больницы на Ленинском проспекте в Москве фельдшера скорой помощи, следователи организовали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, утром 12 сентября около городской больницы, расположенной на Ленинском проспекте, неизвестный подбежал к фельдшеру скорой помощи и ранил его ножом. После этого мужчина скрылся. Медработник госпитализирован, ему оказывается помощь, его жизни ничего не угрожает.

"По факту нападения на фельдшера скорой помощи в центре столицы проводится доследственная проверка", — сказала она.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливаются личность и местонахождение нападавшего.