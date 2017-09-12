В Сургуте эвакуировали около 800 человек из-за возгорания в здании вуза

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Порядка 800 человек эвакуировали во вторник из здания государственного университета в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа после возгорания на кровле, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После пожара на крыше четырехэтажного здания госуниверситета по адресу: улица Ленина, дом 1, были эвакуированы 800 человек, в том числе 64 сотрудника вуза", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.