Под Волгоградом три человека погибли при столкновении двух легковушек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Волгоградской области во вторник утром, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
"В результате ДТП двое пассажиров автомашины Lada и пассажир Chevrolet от полученных травм скончались на месте аварии. Водители обеих машин с травмами доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела МВД, эксперты-автотехники и экипажи ДПС.