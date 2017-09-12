Под Волгоградом три человека погибли при столкновении двух легковушек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Волгоградской области во вторник утром, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

По его информации, авария произошла около 6.00 мск вторника на 116-м километре федеральной автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский. Столкнулись Lada Granta и Chevrolet Lanos.

"В результате ДТП двое пассажиров автомашины Lada и пассажир Chevrolet от полученных травм скончались на месте аварии. Водители обеих машин с травмами доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела МВД, эксперты-автотехники и экипажи ДПС.