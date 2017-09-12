В Еврейской АО двое подростков пойдут под суд за убийство семейной пары

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен — РИА Новости. Подростков в Еврейской автономной области (ЕАО) обвиняют в убийстве семейной пары и хищении денег и вещей на 70 тысяч рублей, перед судом предстанут 16-летний родственник убитых и его ранее судимый 15-летний одноклассник, сообщает региональная прокуратура.

В июне в частном доме Биробиджана нашли тела супругов — 53-летнего мужчины и 50-летней женщины. Как заявляют правоохранители, подростки заранее договорились убить семейную пару.

"Установлено, что 16-летний родственник погибших и его 15-летний, ранее судимый за имущественное преступление одноклассник похитили из сейфа, находящегося в доме потерпевших, охотничье ружье модели МР-43 12 калибра. Снарядив ружье боеприпасами, один из них выстрелил из него в голову потерпевшего. Убив его, подросток передал ружье своему подельнику, который прошел в комнату, где находилась женщина, и выстрелил ей в голову. От полученных травм они скончались на месте происшествия",- информирует надзорное ведомство региона.

По данным правоохранителей, подростки похитили из дома убитых деньги, мобильные телефоны и имущество на общую сумму почти в 70 тысяч рублей; они скрылись с места преступления, но спустя непродолжительное время были задержаны полицией.

Несовершеннолетних обвиняют в разбое, убийстве, сопряженном с разбоем, и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. На период следствия подростки заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура города направила в суд для рассмотрения по существу.