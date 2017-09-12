В Перми ищут больного сахарным диабетом подростка, который ушел из дома

УФА, 12 сен – РИА Новости, Рамиля Салихова. Следователи Пермского края разыскивают ушедшего из дома школьника, который, по словам матери, болен сахарным диабетом и ему постоянно требуется инсулин, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по краю.

"К нам обратились родители 17-летнего школьника, что он ушел из дома. Сейчас следователи опрашивают его одноклассников, учителей, друзей, выясняем местонахождение мальчика, но пока результатов нет", — пояснил представитель следствия. Он отметил, что семья, в которой воспитывается подросток, положительная, но следователи проверяют все возможные причины и версии его исчезновения.

По словам матери мальчика, ее сын утром 4 сентября ушел в школу, но на уроках его не было.

"Мы недавно переехали из Екатеринбурга в Пермь. Я могу предполагать, что он мог уехать в Екатеринбург, там у нас живут родственники. Дома обстановка всегда положительная, у нас не было с ним конфликтов, думаю, что все связано со школой, у него могли там быть ссоры. Сын болен сахарным диабетом, у него с собой не было лекарств", — сказала РИА Новости мать подростка. По ее словам, знакомые видели ее сына в аптеке Перми, где он пытался купить инсулин, но куда после этого пошел подросток, никто не знает.