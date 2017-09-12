КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. В Кемеровской области на седьмой день поисков нашли 75-летнюю жительницу поселка Краснобродский, которая заблудилась в тайге, где ей пришлось питаться ягодами и кореньями, и дважды встретила лесных хищников, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.
Полицейские организовали поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, волонтеров, местных жителей и охотников. На седьмой день обессилевшую пенсионерку обнаружили в тайге. Женщина пояснила, что все это время слышала поисковиков и шла на звук. С сильным истощением и переохлаждением ее доставили в одну из больниц города Белово.
Сотрудники полиции призывают жителей соблюдать меры личной безопасности во время прогулок по лесу. Как уточнили в ведомстве, с начала года в органы внутренних дел Кузбасса поступило 63 сообщения о людях, пропавших без вести во время сбора дикоросов (грибов, ягод, орехов). В настоящее время идут поиски четырех грибников.