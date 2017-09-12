КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. В Кемеровской области на седьмой день поисков нашли 75-летнюю жительницу поселка Краснобродский, которая заблудилась в тайге, где ей пришлось питаться ягодами и кореньями, и дважды встретила лесных хищников, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, сообщение о пропаже пенсионерки во время сбора грибов поступило 4 сентября. Женщина вместе с родственниками отправилась в лес в районе поселка Оселки Прокопьевского района. В установленное время она не вышла из тайги, и родственники не смогли самостоятельно ее найти. С собой у пенсионерки были только корзина для сбора грибов и нож.

Полицейские организовали поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, волонтеров, местных жителей и охотников. На седьмой день обессилевшую пенсионерку обнаружили в тайге. Женщина пояснила, что все это время слышала поисковиков и шла на звук. С сильным истощением и переохлаждением ее доставили в одну из больниц города Белово.

"Она рассказала, как выжила в тайге: питалась ягодами и кореньями, а чтобы не замерзнуть, сооружала вокруг себя своеобразный кокон из сухих листьев папоротника и травы. Для употребления воды женщина соорудила фильтр из ткани и соломинки. За время вынужденной прогулки по тайге пенсионерка дважды пережила встречу с медведем и рысью. По счастливой случайности животные не проявили агрессии", — сообщили в ГУМВД.

Сотрудники полиции призывают жителей соблюдать меры личной безопасности во время прогулок по лесу. Как уточнили в ведомстве, с начала года в органы внутренних дел Кузбасса поступило 63 сообщения о людях, пропавших без вести во время сбора дикоросов (грибов, ягод, орехов). В настоящее время идут поиски четырех грибников.