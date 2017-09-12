Жители Кемерово помогли пенсионеру выйти из леса, где он бродил пять дней

КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Пожилой кемеровчанин заблудился в лесу во время сбора грибов и бродил там пять дней, пока случайно не встретил троих грибников, которые помогли ему вернуться домой, сообщили РИА Новости во вторник в региональном главке МВД.

Об исчезновении 78-летнего жителя частного сектора Кировского района заявил сосед, который несколько дней не видел его на улице. Обратившийся за помощью к правоохранителям предположил, что пенсионер мог уйти за грибами, однако ни направления, ни какой-то другой подробной информации не сообщил.

Полицейские опросили соседей и продавцов местного магазина и выяснили, что несколькими днями ранее пожилой мужчина покупал продукты, чтобы пойти по грибы. Кондуктор пригородного автобуса, следующего до деревни Андреевка, рассказала, что накануне утром видела пенсионера в салоне. В тот район направили поисковые группы сотрудников ОВД.

"Утром 10 сентября в полицию позвонил сам 78-летний кемеровчанин. Он пояснил, что заблудился в лесу и бродил пять дней, пока случайно не встретил троих грибников. Пенсионер рассказал им о случившемся, и граждане довезли его домой", — рассказали в главке.

Как отмечают в ведомстве, спросить имена и контактные данные своих спасителей пожилой мужчина не успел. Управление МВД по городу Кемерово решает вопрос об их поощрении. Полицейские выражают им признательность "за неравнодушие, отзывчивость и человечность" и просят откликнуться кемеровчан, спасших пенсионера, а также тех, кто что-либо знает о них.

"Граждане, отправляющиеся на "тихую охоту", зачастую пренебрегают элементарными мерами безопасности. Обращаем внимание, что соблюдение правил безопасного поведения в лесу поможет не заблудиться и сохранить жизнь", — отмечают в ГУМВД.

Полицейские советуют на такую прогулку взять с собой спички, мобильные телефоны и дополнительные аккумуляторы, компас или навигатор, фонарик, самые необходимые медикаменты для первой доврачебной помощи и небольшой запас еды. Рекомендуется также предупредить близких о приблизительном маршруте и периодически сообщать им о своем местонахождении, а заблудившись, сразу связаться с экстренными службами и ждать инструкций от специалистов.