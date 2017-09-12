В Кемерово сняли с самолета пьяного пассажира из Москвы

КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции в международном аэропорту "Алексей Леонов" в Кемерово сняли с борта самолета пассажира из Москвы в состоянии опьянения, суд приговорил его к штрафу в 500 рублей, сообщает во вторник пресс-служба управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудников линейного отделения полиции к воздушному судну, вылетающему в Москву, вызвал представитель компании-авиаперевозчика.

"Стражи порядка доставили в дежурную часть жителя Москвы, который был направлен на медицинское освидетельствование. Согласно заключению врачей, пассажир находился в состоянии опьянения", — говорится в сообщении.

Транспортные полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Как уточнили в ведомстве, Заводский районный суд приговорил его к штрафу в 500 рублей.