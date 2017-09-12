Челябинская полиция проверила более десяти ТЦ после анонимного звонка

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен — РИА Новости. Полиция Челябинска в понедельник в ходе осмотра более десяти объектов, в том числе торговых комплексов, не обнаружила подозрительных предметов, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
"В ходе осмотра полицией данных объектов подозрительных предметов не обнаружено. Полиция устанавливает причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что в данных мероприятиях по проверке объектов в городах участвовали более 200 правоохранителей.