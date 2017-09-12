Суд по делу Хорошавина отложили из-за болезни адвоката

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости. Суд по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных, которых обвиняют в коррупционных преступлениях, во вторник снова отложили, на этот раз до 18 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Судья Елена Поликина постановила отложить заседание суда из-за болезни адвоката Ольги Артюховой, которая представляет интересы Хорошавина", — заявил собеседник агентства.

Следующее заседание намечено на 18 сентября. Суд предупредил Хорошавина, что если к этому времени Артюхова не сможет его защищать, то ему придется заключить соглашение с другим адвокатом, либо воспользоваться услугами защитника, которого предоставит суд.

Ранее суд откладывали из-за болезни основного фигуранта дела — Хорошавина, он был госпитализирован в южно-сахалинскую городскую больницу прямо из зала суда. С июля он жалуется на высокое давление и загрудинные боли. Артюхова сообщала, что ее подзащитный перенес микроинсульт.

Хорошавин и его бывшие подчиненные обвиняются во взятках на общую сумму в 522 миллиона рублей. Дело рассматривается в городском суде Южно-Сахалинска с марта 2017 года.