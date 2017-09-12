В Южно-Сахалинске после анонимного звонка эвакуировали четыре ТЦ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости. В Южно-Сахалинске эвакуированы посетители и персонал четырех торговых центров, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах; в МВД указали, что это произошло после анонимного звонка.
"В оперативные службы по телефону поступили анонимные сообщения, сейчас полицейские устанавливают личность звонившего", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В настоящее время территория торговых центров оцеплена, на месте работают специалисты оперативных служб.