В Южно-Сахалинске после анонимного звонка эвакуировали четыре ТЦ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости. В Южно-Сахалинске эвакуированы посетители и персонал четырех торговых центров, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах; в МВД указали, что это произошло после анонимного звонка.

По словам источника, люди эвакуированы из торговых центров "Сити-Молл", "Славянский", "Плаза" и "Орбита".

"В оперативные службы по телефону поступили анонимные сообщения, сейчас полицейские устанавливают личность звонившего", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В настоящее время территория торговых центров оцеплена, на месте работают специалисты оперативных служб.