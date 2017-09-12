Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на остановке в Кемерово

КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Кемеровские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе возле остановки общественного транспорта, в результате которой местный житель получил огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кузбассу.
"Сотрудники полиции в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 30-летнего местного жителя, который оказался знакомым потерпевшего. Он дал признательные показания и пояснил, что во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый выстрелил в оппонента из травматического пистолета, после чего вызвал скорую помощь и скрылся", — рассказали в ГУМВД.
Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.