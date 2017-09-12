СК начал проверку после массового отравления детей в Тверской области

РЯЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Доследственная проверка начата в Тверской области после обращения за медпомощью 35 детей и пяти родителей с острой кишечной инфекцией, сообщает управление СК по региону.
По данным следствия, из обратившихся детей 33 являются учащимися средней школы и двое — воспитанниками детского сада. Школа и детсад расположены в селе Рождество Фировского района и находятся друг от друга на расстоянии 500 метров.
По факту массового заболевания проводится доследственная проверка. Заболевшие дети находятся дома под присмотром родителей, школа закрыта на карантин.