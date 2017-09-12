СК начал проверку после массового отравления детей в Тверской области

РЯЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Доследственная проверка начата в Тверской области после обращения за медпомощью 35 детей и пяти родителей с острой кишечной инфекцией, сообщает управление СК по региону.

"По предварительным данным, в период с 5 по 7 сентября 2017 года в ГБУЗ "Фировская ЦРБ" за медицинской помощью обратились 35 детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом "острая кишечная инфекция", а также пять родителей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, из обратившихся детей 33 являются учащимися средней школы и двое — воспитанниками детского сада. Школа и детсад расположены в селе Рождество Фировского района и находятся друг от друга на расстоянии 500 метров.

По факту массового заболевания проводится доследственная проверка. Заболевшие дети находятся дома под присмотром родителей, школа закрыта на карантин.