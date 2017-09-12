В Подмосковье у платформы Кратово электричка насмерть сбила двух мужчин

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Электричка насмерть сбила двух мужчин в районе платформы Кратово Рязанского направления Московской железной дороги, сообщает Московское следственное управление на транспорте СК России.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования двух мужчин в районе платформы Кратово Рязанского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во вторник около полуночи.

По данным СК, двое мужчин переходили железнодорожные пути перед приближающимся поездом в районе 40 километра, у платформы Кратово, там, где это делать запрещено. Машинист электропоезда "Голутвин — Москва" из-за высокой скорости и малого расстояния не смог предотвратить наезд. От травм мужчины скончались на месте происшествия.