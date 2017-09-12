В Подмосковье у платформы Кратово электричка насмерть сбила двух мужчин

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Электричка насмерть сбила двух мужчин в районе платформы Кратово Рязанского направления Московской железной дороги, сообщает Московское следственное управление на транспорте СК России.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во вторник около полуночи.
По данным СК, двое мужчин переходили железнодорожные пути перед приближающимся поездом в районе 40 километра, у платформы Кратово, там, где это делать запрещено. Машинист электропоезда "Голутвин — Москва" из-за высокой скорости и малого расстояния не смог предотвратить наезд. От травм мужчины скончались на месте происшествия.