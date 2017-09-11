Суд продлил арест экс-главы Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник продлил срок ареста экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.

"Срок ареста продлен", — сказала она.

Следственный комитет возбудил против Маркелова и его предполагаемых соучастников уголовное дело по статьям "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве".

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю — депутату Кривашу — заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.