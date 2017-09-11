Вандалы повредили медиацентр в московском парке "Зарядье"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра в столичном парке "Зарядье", ремонт планируется провести в кратчайшие сроки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие… треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом", — цитирует портал директора по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галину Гордюшину.

Отмечается, что опасаться осколков не стоит, так как стекла состоят из нескольких слоев, скрепленных специальной пленкой.

Работу по восстановлению поврежденных частей планируется провести в кратчайшие сроки, однако она осложняется уникальностью элементов. "Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его", — сказала Гордюшина.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы. Создать ландшафтный парк рядом с Кремлем, на месте снесенной гостиницы "Россия" решили в 2012 году. Как сообщил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, итоговая стоимость строительства парка, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.