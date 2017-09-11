На Урале шесть пациентов сбежали из психбольницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Шесть пациентов сбежали из лечебного учреждения закрытого типа в городе Первоуральске, трое уже возращены обратно, сообщает в понедельник ГУМВД России по Свердловской области.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости в понедельник, что речь идет о психбольнице.

"В Первоуральске при содействии сотрудников ГУФСИН водворены в закрытое лечебное учреждение трое самовольно покинувших его пациентов. Еще трое разыскиваются полицией", — говорится в сообщении.

Информация о том, что из стационара сбежали шесть находившихся на лечение человек, поступила в полицию Первоуральска от медиков 8 сентября около 19.00 местного времени (17.00 мск). Оперативный дежурный разослал информацию и ориентировки находившимся на маршрутах патрулирования нарядам и всем силовым структурам Первоуральского гарнизона, отмечает полиция.

Когда появились данные о появлении трех человек в районе стрельбища учреждения, на место был направлен наряд из двух сотрудников ГУФСИН. Нарушители режимной территории были задержаны. За пазухой у них были обнаружены несколько бытовых ножей. Сотрудники ГУФСИН передали задержанных прибывшему наряду полиции. Те в свою очередь водворили пациентов 1981, 1986 и 1990 годов рождения в лечебное учреждение.

В настоящее время полиция устанавливает местонахождение еще трех беглецов – 1998 и 1999 годов рождения, добавляет ГУМВД.