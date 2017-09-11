В Москве ограбили экс-солиста группы "Челси"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Четыре хулигана ограбили в Москве бывшего солиста поп-группы "Челси", выпускника телешоу "Фабрика звезд" Романа Архипова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 сентября.

"Пока не установленные дознанием и следствием лица около 3 часов ночи, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, отобрали у Романа Архипова серебряный браслет стоимостью около 85 тысяч рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело о грабеже по части 2 статьи 161 УК РФ", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас полиция разыскивает четырех мужчин по подозрению в совершении этого преступления.