В Чувашии грузовик столкнулся с рабочим поездом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Камаз" столкнулся с рабочим поездом в Чувашии, в результате чего локомотивная бригада и водитель автомобиля получили травмы разной степени тяжести, последствия ДТП устраняются, будут задержаны несколько поездов, сообщает РЖД.
"В результате ДТП локомотивная бригада и водитель автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Два восстановительных поезда станций Канаш и Красный Узел направлены для устранения последствий происшествия. Ожидаются задержки двух пассажирских поездов №475 сообщением Казань – Адлер и №325 сообщением Пермь – Новороссийск, а также отмена электропоезда №6396 сообщением Алатырь – Канаш", — говорится в сообщении РЖД.
Причины происшествия выясняются. Железнодорожники принимают все возможные меры для ввода поездов в график.
"ОАО "РЖД призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", — подчёркивают в компании.