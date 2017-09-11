В Чувашии грузовик столкнулся с рабочим поездом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Камаз" столкнулся с рабочим поездом в Чувашии, в результате чего локомотивная бригада и водитель автомобиля получили травмы разной степени тяжести, последствия ДТП устраняются, будут задержаны несколько поездов, сообщает РЖД.

По данным компании, в понедельник в 14:05 мск на переезде разъезда 272 километра участка Канаш – Красный Узел машинист рабочего поезда заметил приближающийся к железнодорожному переезду автомобиль "Камаз", который не реагировал на сигналы большой громкости. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние для торможения оказалось недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

"В результате ДТП локомотивная бригада и водитель автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Два восстановительных поезда станций Канаш и Красный Узел направлены для устранения последствий происшествия. Ожидаются задержки двух пассажирских поездов №475 сообщением Казань – Адлер и №325 сообщением Пермь – Новороссийск, а также отмена электропоезда №6396 сообщением Алатырь – Канаш", — говорится в сообщении РЖД.

Причины происшествия выясняются. Железнодорожники принимают все возможные меры для ввода поездов в график.

"ОАО "РЖД призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", — подчёркивают в компании.