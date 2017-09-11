Фигурант дела о хищениях на стройке объекта ФСО попал под домашний арест

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта дела о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента России Владимира Путина, Александра Родионова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Согласно версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя — Сергей Привалов и Дмитрий Родионов — подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

Трое фигурантов — экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, предприниматель Сергей Привалов и гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер — заключили со следствием сделку о сотрудничестве. Требование следствия о продлении срока ареста Каминову суд рассмотрит в среду.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.