МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта дела о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента России Владимира Путина, Александра Родионова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Трое фигурантов — экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, предприниматель Сергей Привалов и гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер — заключили со следствием сделку о сотрудничестве. Требование следствия о продлении срока ареста Каминову суд рассмотрит в среду.
Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.