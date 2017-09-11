Москвича убили в его квартире после распития спиртного и игры на гитаре

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Москвич пригласил двух собутыльников к себе домой, сыграл для них на электрогитаре, но когда водка закончилась, его настроение испортилось, он стал проявлять агрессию – и был зарезан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, подозреваемый встретил убитого возле станции метро Таганская вместе с другим мужчиной. Они распивали пиво, потом москвич предложил продолжить употреблять спиртное у него в квартире.
"Они пошли втроем в магазин, где купили бутылку водки и пива, отправились к мужчине домой. На кухне они стали распивать алкоголь, и в какой-то момент знакомый убитого предложил ему сыграть на электрогитаре. Тот принес гитару, звукоусилитель и стал играть песни", — рассказал собеседник агентства.
Другой собутыльник убитого уже стоял в подъезде, но, когда подозреваемый вышел из квартиры, он решил в нее вернуться и забрать электрогитару и усилитель. "Впоследствии подозреваемый продал и гитару, и усилитель молодому человеку возле станции метро "Арбатская" за 3 тысячи рублей", — добавил собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.