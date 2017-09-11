Москвича убили в его квартире после распития спиртного и игры на гитаре

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Москвич пригласил двух собутыльников к себе домой, сыграл для них на электрогитаре, но когда водка закончилась, его настроение испортилось, он стал проявлять агрессию – и был зарезан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Днем 9 сентября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в квартире. Он был убит кухонным ножом. На следующий день оперативники уголовного розыска задержали уроженца Новосибирска, отбывшего почти 7 лет в местах лишения свободы за кражи и разбои. Он дал признательные показания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый встретил убитого возле станции метро Таганская вместе с другим мужчиной. Они распивали пиво, потом москвич предложил продолжить употреблять спиртное у него в квартире.

"Они пошли втроем в магазин, где купили бутылку водки и пива, отправились к мужчине домой. На кухне они стали распивать алкоголь, и в какой-то момент знакомый убитого предложил ему сыграть на электрогитаре. Тот принес гитару, звукоусилитель и стал играть песни", — рассказал собеседник агентства.

Компания вскоре обнаружила, что алкоголь закончился. Бездомный и знакомый жертвы собирались уходить, однако это не понравилось хозяину квартиры. "Он стал кричать на них, размахивать руками, несколько раз ударил подозреваемого. Тот разозлился, схватил на кухне нож, решив напугать хозяина квартиры. Однако в момент, когда тот занес руку для удара еще раз, подозреваемый ударил его ножом в грудь", — сказал собеседник агентства.

Другой собутыльник убитого уже стоял в подъезде, но, когда подозреваемый вышел из квартиры, он решил в нее вернуться и забрать электрогитару и усилитель. "Впоследствии подозреваемый продал и гитару, и усилитель молодому человеку возле станции метро "Арбатская" за 3 тысячи рублей", — добавил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.