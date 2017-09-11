Полиция возбудила дело после возгорания машин у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества после возгорания двух автомобилей возле офиса коллегии адвокатов, где работает защитник режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее адвокат Добрынин написал на своей странице в Facebook , что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть".

"По факту возгорания двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)", — сказала Ирина Волк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал в понедельник поджог машин у офиса адвоката Учителя "уродливыми проявлениями" дискуссии вокруг ленты "Матильда", отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" лежит в плоскости органов охраны правопорядка.

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Ранее студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.