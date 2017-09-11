Под Иркутском завели дело после гибели ребенка, которого загрызли собаки

ИРКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Двухлетнего ребенка загрызли собаки в городе Вихоревка Иркутской области, по факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следователями установлено, что 8 сентября в городе Вихоревка по улице Солнечная мальчик, 2015 года рождения, гулял в огороженном периметре участка дома, где проживал вместе с матерью. В какой-то момент ребенок пропал из вида, и женщина пошла его искать. В результате поисков тело ребенка было найдено на соседнем участке с множественными следами от укусов собак", — говорится в сообщении следствия.

Отмечается, что хозяину собак соседи постоянно жаловались на их агрессивное поведение. Но мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности.

По данным СК, хозяин животных опрошен, свою вину он признал. Опасные собаки ликвидированы. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", хозяину собак грозит до двух лет лишения свободы.