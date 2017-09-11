Под Иркутском завели дело после гибели ребенка, которого загрызли собаки

ИРКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Двухлетнего ребенка загрызли собаки в городе Вихоревка Иркутской области, по факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что хозяину собак соседи постоянно жаловались на их агрессивное поведение. Но мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности.
По данным СК, хозяин животных опрошен, свою вину он признал. Опасные собаки ликвидированы. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", хозяину собак грозит до двух лет лишения свободы.