Гидросамолет совершил жесткую посадку на озере Селигер

РЯЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Гидросамолет совершил жесткую посадку на акватории озера Селигер в Тверской области, сообщает Главное управление МЧС региона.

Информация о происшествии поступила спасателям в 13.16 мск понедельника.

"Поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного гидросамолета в Осташковском районе на акватории озера Селигер", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС по региону, в результате авиапроисшествия пострадавших нет. "Два человека были в самолете, они выбрались сами, и сотрудники госинспекции по маломерным судам доставили их на берег",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что самолет не утонул, его отбуксировали к берегу.